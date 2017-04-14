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Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на пяти площадках Ангарска

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Ангарск. Сибирские новости - Масштабное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на пяти организованных площадках города и на всех внегородских и отдаленных территориях. Программа праздничных мероприятий стартует 17 апреля с акции «Ветераны нашего двора», которая будет проходить во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. В ближайшие дни будет сформирован график с указанием времени и адресов действия акции с участием школьных агитбригад.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в Ангарске 27 апреля в 15:00 на площади перед Музеем Победы. Волонтеры будут работать на улицах города и раздавать желающим символы военной славы.

Предпраздничные мероприятия готовят и внегородские территории, а также отдаленные микрорайоны.

В сам День Победы, 9 мая, в 9:00 на площади Ленина будет организована выставка боевой техники войсковой части 25512, Традиционное шествие «Марш победителей» стартует от Дворца ветеранов «Победа» в 10:15. Доставка ветеранов к месту сбора будет осуществляться силами «народного такси». Кстати, принять участие в акции могут все желающие или службы такси. Героев праздника - ветеранов Великой Отечественной войны - будет встречать коридор почета из старшеклассников городских образовательных учреждений. В 11:00 начнется парадное шествие на площади Ленина, в котором примет участие и «Бессмертный полк». Формирование колонн «Бессмертного полка» традиционно пройдет возле здания администрации Ангарского городского округа (квартал 59, дом 4, бывшая гостиница «Саяны») в 10:30. В конце торжественной части на площади перед ДК «Нефтехимик» начнется концерт «Нам дорога Победа наша, и все солдату свято в ней!».

«В этом году мы попробуем новый формат. На четырех точках города, где запланированы массовые мероприятия: на площади Ленина, в парках ДК «Нефтехимик», ДК «Современник» и на площади возле Музея Победы будут работать фотозоны. Кроме того, традиционно будут организованы полевые кухни», - отметила начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Марина Шкабарня.

В парке ДК «Нефтехимик» ангарчане смогут принять участие в акции «Споем все вместе песни Великой Победы». Начало в 12:00. В парке Строителей с 16 часов будет работать тематическая танцевальная площадка «Майский вальс». На площади перед Музеем Победы праздничный концерт начнется в 13:00, а на площади перед ТРЦ «Фестиваль» в 16:00.

Праздничная программа развернется и возле ДК «Современник». Здесь концертно-развлекательная программа стартует в 12:00, танцплощадка - в 15:00. А в 20:00 ангарчан приглашают на большой концерт «Победы верные сыны», который в 23:00 закончится праздничным фейерверком.

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2017-04-14 06:30:59




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