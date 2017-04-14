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Кубок ректора ИГУ по интеллектуальным играм состоится 15 - 16 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Единственный в Сибири школьный турнир - XI Кубок ректора ИГУ по интеллектуальным играм - состоится в Иркутске 15 - 16 апреля. Мероприятие пройдет в Научной библиотеке имени В .Г. Распутина ИГУ.

Турнир состоит из четырех дисциплин: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и «Эрудит-Квартет».
В этом году, по сообщению пресс-службы ИГУ, участие в мероприятии примут 25 команд из трех регионов и девяти городов (Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ, Зеленогорск, Шелехов, Черемхово, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Саянск).

Кубок Ректора ИГУ входит в тройку самых престижных очных турниров России и является отличной платформой для развития активной молодежи и улучшения интеллектуального уровня Иркутской области.

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2017-04-14 06:41:23




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