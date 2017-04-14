Все лесные пожары, зарегистрированные 13 апреля, ликвидированы

07:17 - Иркутск. Сибирские новости - Все лесные пожары, зарегистрированные на землях лесного фонда Иркутской …

В Иркутской области с начала года военную ипотеку получили 68 человек

07:15 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом квартале текущего года в рамках накопительно-ипотечной …

Минздрав Иркутской области опроверг информацию о массовой гибели младенцев в роддомах

07:04 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало информацию …

«Праздник чистоты» объявил сбор средств

07:00 - Иркутск. Сибирские новости - «Нас ждет грандиозная уборка!». Под таким девизом на сайте boomstarter.ru …

В Иркутской области разработана «дорожная карта» по сохранению организаций среднего медобразования

06:56 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области разработало «дорожную …

Детский омбудсмен посетила село, где подростки издевались на 13-летним школьником

06:50 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова побывала …

Правительство РФ почти в три раза увеличило субсидии регионам на расселение аварийного жилья

06:45 - Москва. Сибирские новости - Правительство РФ увеличило субсидии из федерального бюджета регионам на переселение …

Кубок ректора ИГУ по интеллектуальным играм состоится 15 - 16 апреля

06:41 - Иркутск. Сибирские новости - Единственный в Сибири школьный турнир - XI Кубок ректора ИГУ по интеллектуальным …

Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на пяти площадках Ангарска

06:30 - Ангарск. Сибирские новости - Масштабное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне …

В «Заповедном Прибайкалье» составят карту снежного покрова

06:23 - Иркутск. Сибирские новости - Мониторинг снежного покрова на территории Байкало-Ленского заповедника и …