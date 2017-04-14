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Правительство РФ почти в три раза увеличило субсидии регионам на расселение аварийного жилья

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Москва. Сибирские новости - Правительство РФ увеличило субсидии из федерального бюджета регионам на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Субсидии увеличены почти в три раза - с 2,7 млрд руб. до 7,9 млрд руб.

Из этих средств 5,2 млрд руб. направляются на увеличение государственной поддержки отдельных регионов. При этом устанавливается, что лимиты могут быть увеличены по решению председателя правительства, принимаемому на основании предложения федерального минстроя России.

Заявку на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда регионы могут подать до 1 августа 2017 года.

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2017-04-14 06:45:32




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