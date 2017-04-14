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Детский омбудсмен посетила село, где подростки издевались на 13-летним школьником

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Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова побывала с рабочей поездкой в Боханском районе, где двое подростков избили и изнасиловали 13-летнего школьника. В село, где произошло преступление, с проверкой также выехали начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Храменкова, представители министерства образования региона, органов опеки и попечительства.

Во время поездки детский омбудсмен встретилась с администрацией школы, где учились подростки, начальником районной полиции, чтобы выяснить всех обстоятельства случившегося. С. Семенова также встретилась и пообщалась с бабушкой пострадавшего. В среду, 12 апреля, ребенка вертолетом доставили в областную клиническую больницу для оказания медицинской и психологической помощи.

«Уполномоченным были даны рекомендации по снижению напряженности в селе. Директору школы настоятельно рекомендовано перевести обвиняемых в совершении преступления на индивидуальный график обучения без посещения учебного заведения», - сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена.

С. Семенова отмечает, что виновные в преступлении обязательно должны быть наказаны. В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в настоящее время изучают документы, полученные от всех субъектов системы профилактики, на предмет организации профилактической работы с обвиняемыми подростками и их родителями. По итогам этой работы будет дана оценка достаточности принимаемых ранее мер в отношении подростков.

С. Семенова отметила, что в связи с произошедшим преступлением, в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области поступают многочисленные обращения со всех уголков России с предложениями помощи пострадавшему мальчику. Вопросами, какой именно может быть помощь и куда ее направлять сейчас занимаются органы опеки Боханского района.

Напомним, в отношении двух 14-летних подростков, жителей села Тихоновка, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 7 апреля подозреваемые совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения.

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2017-04-14 06:50:49




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