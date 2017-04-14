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В Иркутской области разработана «дорожная карта» по сохранению организаций среднего медобразования

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области разработало «дорожную карту» по сохранению и развитию организаций среднего медицинского образования в регионе. Карта составлена на основе сведений, включающих в себя информацию о необходимости капитального ремонта, потребности дополнительных помещений для учебного процесса и общежитий, закупки мебели, методических пособий, учебной литературы, тренажеров и симуляторов.

Кроме того, одна из важнейших задач «дорожной карты» - вопросы кадровой обеспеченности данных учреждений преподавателями, необходимость профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Сбор информации завершился 14 апреля, после этого данные будут проанализированы, и на их основе будет разработан план дальнейших мероприятий.

Об этом 13 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова на предварительном обсуждении дальнейшей судьбы Тулунского медицинского колледжа и Нижнеудинского медицинского училища с членами Общественного совета при минздраве. Напомним, учреждения планируется реорганизовать в связи с их неэффективностью.

Однако, как заявил на встрече заместитель председателя Законодательного Собрания региона, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин, депутатский корпус выступает категорически против реорганизации образовательных учреждений. Он предложил совместно искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Кроме того, депутата возмутил тот факт, что дальнейшую судьбу организаций на встрече обсуждают без заинтересованных сторон - руководства учреждений и муниципалитетов.

«В Иркутском областном медицинском колледже решается вопрос введения новой ставки областного методиста для разработки программ и методик преподавания дисциплин. Мы внимательно изучаем ситуацию, складывающуюся в образовательных организациях. Наша главная задача - сохранить все медицинские колледжи и училища, работающие в Иркутской области», - отметила заместитель министра.

По ее словам, в ближайшее время ситуация с медицинскими колледжами и училищами Иркутской области будет рассмотрена еще раз, в том числе с приглашением руководства Тулунского медицинского колледжа и Нижнеудинского медицинского училища, как организаций с неудовлетворительными показателями работы.

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2017-04-14 06:56:28




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