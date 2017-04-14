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«Праздник чистоты» объявил сбор средств

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Иркутск. Сибирские новости - «Нас ждет грандиозная уборка!». Под таким девизом на сайте boomstarter.ru начался сбор средств на проведение одной из самых известных волонтерских экологических акций на Байкале «Праздник чистоты».

В этом году кроме традиционной уборки Ольхона, волонтеры планируют облагородить побережье Малого моря и убрать свалку в местности Шара-Тогот.

По словам организатора акции, руководителя региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежды Николаевой, собранные средства позволят обеспечить достойное транспортное обслуживание и снабдить волонтеров необходимым инвентарем.

В свою очередь и благотворители не останутся без внимания участников акции. К примеру, всем, кто пожертвует от 1 тыс. руб. организаторы обещают уже в июле выслать набор открыток с замечательными видами Байкала. Обладателями фоторабот известного иркутского фотохудожника Николая Тарханова станут те, кто пожертвует на проведение «Праздника чистоты» 10 тыс. руб.; картина художника Алексея Рютина с пейзажем Байкала станет подарком для жертвователей 50 тыс. руб.

Акция продлится до 20 мая, и организаторы планируют собрать до 500 тыс. руб.
В этом году «Праздник чистоты» пройдет на побережье Малого моря с 23 по 28 мая, на о. Ольхон с 3 по 8 июня, в местности Шара-Тогот с 13 по 18 июня.

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2017-04-14 07:00:26




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