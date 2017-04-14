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Минздрав Иркутской области опроверг информацию о массовой гибели младенцев в роддомах

Фото: Правительство ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало информацию о гибели младенцев в роддомах региона. Накануне в СМИ появились сведения о том, что в Черемхово умерли два младенца, в Зиме - один. Некоторые пишут о массовой гибели детей. Во всех случаях родственники погибших обвиняют врачей.

«Никакой массовой гибели новорожденных нет. Эти случаи произошли в разное время: в 2015, 2016 и в 2017 годах. Конечно, мы тщательно разбираемся в произошедшем. Смерть маленького человека не остается без внимания. По каждому случаю проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. В одном случае выявлено нарушение стандартов оказания медицинской помощи. Кроме того, роженица была немолодая, был риск. Ей изначально нужно было обратиться за медицинской помощью в Иркутск. Но это не халатность врачей. Виновные были лишены премий, с них были взыскания», - сообщили «Сибирским новостям» в пресс-службе минздрава.

Как сообщают СМИ, в Черемхово в первом случае при родах врачи воспользовались запрещенным приемом Кристеллера - выдавливание младенца из утробы руками. Ребенок погиб во время родов. Во втором случае врачи якобы отказались давать роженице направление в Иркутск, и ребенок умер в утробе. В Зиме врач ввел лекарство рожающей женщине и оставил ее без присмотра. Женщина и ребенок погибли. Известно, что по данным фактам Следственное управление СКР по Иркутской области проводит проверку.

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2017-04-14 07:04:57




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