В Иркутской области с начала года военную ипотеку получили 68 человек

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом квартале текущего года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих жилье приобрели 68 участников НИС. Из них 62 стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, четверо - приняли участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, двое - приобрели жилой дом с земельным участком. Средняя стоимость 1 кв. м жилья составила 52 тыс. руб. Всего за время функционирования НИС военнослужащие в Иркутской области заключили 2,166 тыс. сделок по приобретению жилья.



С момента введения в действие накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих общее число ее участников неуклонно растет. На сегодня участниками НИС являются более 393 тыс. военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. Более 178 тыс. участников уже стали собственниками жилых помещений по программе «Военная ипотека».



Накопительный взнос на одного участника системы в 2017 году установлен в размере 260,141 тыс. руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется 21,678 тыс. руб. «Средства, учтенные на именных накопительных счетах, находятся в доверительном управлении управляющих компаний и, в результате инвестирования, приносят дополнительный доход, который ежеквартально распределяется по счетам участников НИС», - сообщает пресс-служба Читинского филиала ФГКУ «Росвоенипотека».



На именных накопительных счетах военнослужащих, включенных в реестр участников НИС с января 2005 года, на сегодня учтены накопления в размере более 3 млн руб., из которых около 1 млн руб. составляют дополнительные доходы, полученные в результате доверительного управления. Накопления, сформированные на именных счетах таких участников НИС, позволяют им решать свой жилищный вопрос уже практически без привлечения средств ипотечного кредита.



Максимальный размер ипотечного кредита по программе «Военная ипотека», предоставляемого участникам НИС банками-партнерами, в настоящее время составляет порядка 2,1 - 2,3 млн руб.Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом квартале текущего года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих жилье приобрели 68 участников НИС. Из них 62 стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, четверо - приняли участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, двое - приобрели жилой дом с земельным участком. Средняя стоимость 1 кв. м жилья составила 52 тыс. руб. Всего за время функционирования НИС военнослужащие в Иркутской области заключили 2,166 тыс. сделок по приобретению жилья.



С момента введения в действие накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих общее число ее участников неуклонно растет. На сегодня участниками НИС являются более 393 тыс. военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. Более 178 тыс. участников уже стали собственниками жилых помещений по программе «Военная ипотека».



Накопительный взнос на одного участника системы в 2017 году установлен в размере 260,141 тыс. руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется 21,678 тыс. руб. «Средства, учтенные на именных накопительных счетах, находятся в доверительном управлении управляющих компаний и, в результате инвестирования, приносят дополнительный доход, который ежеквартально распределяется по счетам участников НИС», - сообщает пресс-служба Читинского филиала ФГКУ «Росвоенипотека».



На именных накопительных счетах военнослужащих, включенных в реестр участников НИС с января 2005 года, на сегодня учтены накопления в размере более 3 млн руб., из которых около 1 млн руб. составляют дополнительные доходы, полученные в результате доверительного управления. Накопления, сформированные на именных счетах таких участников НИС, позволяют им решать свой жилищный вопрос уже практически без привлечения средств ипотечного кредита.



Максимальный размер ипотечного кредита по программе «Военная ипотека», предоставляемого участникам НИС банками-партнерами, в настоящее время составляет порядка 2,1 - 2,3 млн руб.



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2017-04-14 07:15:10