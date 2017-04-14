Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 14.04.2017, 15:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.60 (-0.15)
EUR 60.29 (+0.02)
10 CNY 82.24 (-0.11)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области за год возбуждено 20 уголовных дел по организации и проведению азартных игр

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году в результате проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из оборота более 400 единиц игрового оборудования.

На основании собранных материалов следственными органами СУ СКР по Иркутской области было возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Следственные органы призывают граждан оказывать содействие в пресечении деятельности азартных игр на территории региона.

Ссылки по теме:

2017-04-14 11:12:13




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!