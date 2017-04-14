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Минтранс проработает вопрос введения sms-рассылок водителям о штрафах

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Иркутск. Сибирские новости - Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области поручено проработать с мобильными операторами вопрос об организации sms-рассылки, уведомляющей водителей о штрафах за административные правонарушения. Такое поручение дано на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения 14 апреля. Мероприятие провел заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В заседании приняли участие министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, представители исполнительных органов власти, ГУ МВД России по Иркутской области, АО «Иркутскгипродорнии», Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и других структур.

«Нам предстоит реализовать множество дорожных проектов. Основная их задача - приведение в порядок дорог и усиление безопасности на них. В этом году на данные цели выделяется беспрецедентное финансирование», - цитирует пресс-служба областного правительства Р. Болотова. Он обратил особое внимание членов комиссии на необходимость своевременного информирования граждан о предстоящих работах и связанных с ними изменениях дорожного движения.

Также участники комиссии по безопасности дорожного движения обсудили проблему нехватки в муниципалитетах эвакуаторов и специализированных стоянок. По данным на 10 апреля в Иркутской области зарегистрировано 22 специализированные стоянки. За первый квартал текущего года на них перемещено за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств и иные нарушения больше 5 тыс. единиц транспорта.

«Работу с муниципалитетами в этом направлении нужно усилить. Это вопрос безопасности, в первую очередь», - отметил Р. Болотов. Особое внимание глав муниципалитетов, профильных государственных органов решено уделить операции «Нелегальный автобус», которая сейчас проводится ГУ МВД России по Иркутской области. Проведение такого мероприятия особенно актуально в преддверии летнего сезона.

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2017-04-14 11:55:57




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