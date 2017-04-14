В Иркутске 19 апреля откроется персональная фотовыставка Галины Варфоломеевой (Каплюковой)

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Усадьбе В. П. Сукачёва 19 апреля откроется персональная фотовыставка Галины …

В отношении жителя Усолья, допустившего издевательства над дочерью, возбуждено уголовное дело

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усолью-Сибирскому возбудил уголовное дело в отношении …

Иркутская область входит в первую пятерку по популярности йога-туров по России

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные направления йога-туров …

На ВСЖД на 4,3% увеличилось число пассажиров, путешествующих поездами дальнего следования

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - За три месяца 2017 года показатели пассажирских перевозок в дальнем сообщении …

Депутат Госдумы Андрей Чернышев выпустит книгу о ветеранах ВОВ Братска

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Ко Дню Победы в Братске по инициативе депутата Государственной Думы от Иркутской …

Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу пройдет в Байкальске

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу пройдет с 15 по 16 апреля в спортивном …

В Иркутской области зарегистрировано 151 обращение по поводу присасывания клещей

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - С начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано …

В Иркутске пройдет акция «Антиспайс»

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Антинаркотическая акция «Антиспайс» стартует в Иркутске 17 апреля …

Минтранс проработает вопрос введения sms-рассылок водителям о штрафах

11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …

В Иркутской области за год возбуждено 20 уголовных дел по организации и проведению азартных игр

11:12 - Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году в результате проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных …