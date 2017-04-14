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В Иркутске пройдет акция «Антиспайс»

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Иркутск. Сибирские новости - Антинаркотическая акция «Антиспайс» стартует в Иркутске 17 апреля в 15:00. Ее организаторы - областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании», министерство по молодежной политике и отдел по молодежной политике администрации города Иркутска.

Главная задача акции - выявление и уничтожение надписей о продаже курительных смесей и наркотических веществ на фасадах зданий во всех округах Иркутска.

В акции примут участие 15 команд студентов и учащихся вузов и ссузов. Участники будут работать в разных районах города. В прошлом году в акции участвовали 150 человек, силами которых было закрашено 145 надписей.

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» просит принять участия всех граждан города Иркутска в выявлении подобных надписей. Информацию с адресом расположения надписей можно отправлять на электронную почту: ogu01@mail.ru или позвонить по бесплатному номеру: 8 800 350 00 95.

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2017-04-14 11:58:22




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