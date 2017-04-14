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В Иркутской области зарегистрировано 151 обращение по поводу присасывания клещей

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Иркутск. Сибирские новости - С начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано 151 обращение по поводу присасывания клещей, из них 41 - среди детей. Укусы зарегистрированы в Черемхово, Свирске, Иркутске, Иркутском, Ольхонском районах и др.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Для профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

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2017-04-14 12:02:51




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