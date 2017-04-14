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Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу пройдет в Байкальске

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Иркутск. Сибирские новости - Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу пройдет с 15 по 16 апреля в спортивном комплексе «Байкал» (ул. Гагарина, 211) в Байкальске. Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов со всей Иркутской области.

Спортсмены будут состязаться в троеборье и классическом троеборье в двух возрастных группах: юноши и девушки до 18 лет и с 19 до 23 лет. Для девушек предусмотрено шесть весовых категорий, у юношей - девять.

«Кубок Иркутской области - первый этап отбора в состав сборной команды Приангарья для участия в первенстве России по пауэрлифтигу, которое запланировано на январь 2018 года. В декабре в Черемхово пройдет второй этап - первенство области, где окончательно будет сформирована команда», --рассказал председатель Федерации пауэрлифтинга Иркутской области Валерий Володько.

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2017-04-14 12:05:40




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