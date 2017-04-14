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Депутат Госдумы Андрей Чернышев выпустит книгу о ветеранах ВОВ Братска

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Иркутск. Сибирские новости - Ко Дню Победы в Братске по инициативе депутата Государственной Думы от Иркутской области Андрея Чернышева появится новый издательский проект «Братск. Победители». Обращаясь к будущим читателям в предисловии книги, депутат говорит о том, что под одной обложкой собрано около тридцати очерков о людях уникальной, интересной и очень трудной судьбы. Это рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны, которые посвятили свою жизнь Родине, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Сначала они не жалели себя на фронтах, а позже многие из них работали на Всесоюзных комсомольских ударных стройках в Братске. И для них это был еще один фронт - трудовой: в суровых условиях, в считанные десятилетия, возвели они замечательный, прекрасный город Братск - один из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири», - говорит в предисловии А. Чернышев.

По его словам, очерки журналиста Сергея Маслакова о ветеранах Великой Отечественной войны, об участниках боевых действий, о первостроителях города публиковались в газете «Сибирский характер» около десяти лет. Многих из тех, о ком написаны эти очерки, уже нет в живых. Тем не менее, в книге решено сохранить все тексты такими, какими их читали сами герои публикаций.

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2017-04-14 12:14:06




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