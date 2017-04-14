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В Иркутске 19 апреля откроется персональная фотовыставка Галины Варфоломеевой (Каплюковой)
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Усадьбе В. П. Сукачёва 19 апреля откроется персональная фотовыставка Галины …
В отношении жителя Усолья, допустившего издевательства над дочерью, возбуждено уголовное дело
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усолью-Сибирскому возбудил уголовное дело в отношении …
Иркутская область входит в первую пятерку по популярности йога-туров по России
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные направления йога-туров …
На ВСЖД на 4,3% увеличилось число пассажиров, путешествующих поездами дальнего следования
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - За три месяца 2017 года показатели пассажирских перевозок в дальнем сообщении …
Депутат Госдумы Андрей Чернышев выпустит книгу о ветеранах ВОВ Братска
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Ко Дню Победы в Братске по инициативе депутата Государственной Думы от Иркутской …
Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу пройдет в Байкальске
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу пройдет с 15 по 16 апреля в спортивном …
В Иркутской области зарегистрировано 151 обращение по поводу присасывания клещей
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - С начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано …
В Иркутске пройдет акция «Антиспайс»
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Антинаркотическая акция «Антиспайс» стартует в Иркутске 17 апреля …
Минтранс проработает вопрос введения sms-рассылок водителям о штрафах
11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …
В Иркутской области за год возбуждено 20 уголовных дел по организации и проведению азартных игр
11:12 - Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году в результате проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы 11 - 16 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Иркутска, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».
Работники Ангарского цементно-горного комбината провели экскурсию для студентов Ангарского индустриального техникума. В ходе мероприятия, состоявшегося 28 марта, завод посетили второкурсники, которые получают специальность «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования».
На БрАЗе началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Для детей сотрудников РУСАЛа будет работать корпоративный лагерь. Также в этом году металлурги приобретут путевки в санатории города для юных братчан, чьи родители не трудятся на алюминиевом заводе.