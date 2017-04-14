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На ВСЖД на 4,3% увеличилось число пассажиров, путешествующих поездами дальнего следования

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Иркутск. Сибирские новости - За три месяца 2017 года показатели пассажирских перевозок в дальнем сообщении превысили показатели прошлого года на 4,3%. Всего в первом квартале со станций ВСЖД было отправлено более 592 тыс. человек.

За этот период увеличилась популярность сидячих вагонов. В них совершили поездки около 25,5 тыс. пассажиров, что на 38,6% больше, чем в прошлом году. В общих вагонах перевезено порядка 29 тыс. человек. Свыше 143,5 тыс. человек выбрали для путешествия купейные вагоны, тем самым превысив показатель 2016 года на 14,5%. Число пассажиров плацкартных вагонов составило порядка 393 тыс.

В пригородном сообщении продолжает наблюдаться некоторое снижение пассажиропотока. За три месяца текущего года в этом направлении перевезено около 2,2 млн человек, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Больше четверти пассажиров составили льготники.

Общий пассажиропоток с начала года на ВСЖД составил свыше 2,7 млн человек.

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2017-04-14 12:23:24




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