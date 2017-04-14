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Иркутская область входит в первую пятерку по популярности йога-туров по России

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Иркутск. Сибирские новости - Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные направления йога-туров по России. Йога-туризм и йога-туры по России активно развиваются несмотря на йога-туры в традиционные направления (Индия, Бали и Самуи) и модные (Грузия и Абхазия).

Йога-туризм включает путешествия и поездки в йога-туры, а также йога-ретриты, йога-тренинги и йога-семинары с поездками на курорты. Рейтинг составлен по данным анализа поездок в йога-туры и йога-путешествия по России.

В йога-туризм в России вовлечено более 300 тыс. человек ежегодно, включая туристов, отправляющихся в йога-туры по России и за рубеж. На участие в йога-туре по России расходуют в среднем от 10 до 30 тыс. руб., не включая стоимость проезда.

В Топ-10 российских регионов, где активно развивается йога-туризм, входят Краснодарский край, Московская область, Крым, Ставропольский край, Иркутская область, Бурятия, Калужская область, Алтай, Адыгея и Карелия.

В Иркутскую область йога-туры больше всего организуют на остров Ольхон.

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2017-04-14 12:25:03




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