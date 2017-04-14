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В отношении жителя Усолья, допустившего издевательства над дочерью, возбуждено уголовное дело

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усолью-Сибирскому возбудил уголовное дело в отношении отца 10-летней девочки, который подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии следствия, мужчина ненадлежаще исполнял обязанности по воспитанию малолетней дочери и жестоко обращался с ней, переложил на супругу (неродную мать) обязанности по воспитанию девочки.

«Кроме того, он допустил систематические наказания ребенка, выражающиеся в лишении пищи, запирании в комнате на длительное время», - сообщает Следственное управление СКР России по Иркутской области. В настоящее время подозреваемый лишен родительских прав. Девочка находится в центре помощи семье и детям.

Следователи СКР проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении супруги подозреваемого - опекуна девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-14 12:27:16




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