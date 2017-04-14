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В Иркутске 19 апреля откроется персональная фотовыставка Галины Варфоломеевой (Каплюковой)

Фото: ИОХМ
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Иркутск. Сибирские новости - В Усадьбе В. П. Сукачёва 19 апреля откроется персональная фотовыставка Галины Варфоломеевой (Каплюковой) по мотивам ее книги «Быт без конца и начала...».

По фотографиям краеведа Галины Варфоломеевой можно проследить историю русского быта XIX начала XX веков, увидеть как знакомые предметы: граммофон, телефонные аппараты в стиле модерн, походную посуду, так и малоизвестные: ретирадное кресло, стиральную машину начала ХХ века и др.

Автор много лет занимается исследованием бытовых предметов и написала несколько книг на эту тему. Ее новая книга, давшая название выставке, раскрывает один из наиболее интересных периодов российской истории и содержит около тысячи редких авторских фотографий. Наиболее интересные из них вошли в экспозицию.

Выставка будет дополнена предметами быта из фондов музея. Среди них дорожные шкатулки, барометр, столовые предметы и многое другое.
Экспозиция будет работать до 7 мая.

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2017-04-14 12:29:59




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