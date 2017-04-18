Аэропорт Иркутска возобновил работу после прекращения снегопада

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска возобновил работу после прекращения снегопада. Вылет первого …

Специальные автобусные маршруты будут организованы в Иркутске в Дни памяти

07:25 - Иркутск. Сибирские новости - Специальные автобусные маршруты будут организованы в Иркутске в Дни памяти. …

Суд приостановил работу Иркутского детского дома-интерната № 2

07:22 - Иркутск. Сибирские новости - Свердловский районный суд Иркутска по требованию Управления Роспотребнадзора …

В Иркутской области 24 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка»

07:01 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 24 апреля в 15:00 в сквере им. Кирова состоится торжественное …

Более тысячи военных и силовиков примут участие в торжественном шествии в День Победы в Иркутске

06:59 - Иркутск. Сибирские новости - Более тысячи человек примут участие в торжественном прохождении подразделений …

В Иркутской области закрыты все ледовые переправы

06:45 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Иркутской области в зимний период 2016 - 2017 годов были допущены …

Аэропорт Иркутска закрыт из-за погодных условий

06:04 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска закрыт из-за погодных условий. По данным на 11:00 вылета …

Депутаты Заксобрания предлагают разработать программу социализации бывших заключенных

05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении …

Иркутская область получит бюджетный кредит в 107 млн рублей

05:53 - Иркутск. Сибирские новости - Заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений состоялось …

Проект закона о неразграниченных землях Иркутска предлагается принять в окончательном чтении

05:47 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в проект закона «О перераспределении полномочий между органами …