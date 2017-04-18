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Иркутская область получит бюджетный кредит в 107 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений состоялось в Москве. Как сообщил член комиссии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Иркутской области Виталий Шуба, главным вопросом стало распределение между регионами бюджетных кредитов, предназначенных для замещения долговых обязательств субъектов РФ перед банками.

Всего распределено 35 млрд руб. между 63 регионами. Не получают кредиты 16 регионов, которые не выполнили условия соглашений по ранее выданным кредитам. Сумма бюджетного кредита для Иркутской области - 107,16 млн руб. по ставке 0,1%.

«Одним из критериев при определении суммы кредита является соотношение объема долговых обязательств к объему собственных доходов региона. По данным на 1 января 2017 года, у восьми субъектов РФ этот показатель превышает 100%, Иркутская область держит его на уровне 17%», - сообщает пресс-служба Законодательного Собрания со ссылкой на В. Шубу.

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2017-04-18 05:53:46




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