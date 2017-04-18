Депутаты Заксобрания предлагают разработать программу социализации бывших заключенных

Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области направит в правительство предложение о разработке программы по социализации бывших заключенных. Такое решение принято на заседании комитета 17 апреля. Депутаты обсудили информацию о протокольном поручении регионального парламента о разработке и направлении в Государственную Думу законодательной инициативы по вопросу о том, что осужденные к лишению свободы должны отбывать наказание в исправительных учреждениях в пределах территории того региона, в котором они проживали или были осуждены.



Как рассказал заместитель начальника специального учета управления безопасности ГУФСИН России по Иркутской области Денис Линев, в исправительных учреждениях Иркутской области отбывают наказание 13 тыс. человек, из них около 30% - жители других регионов.



После освобождения около 80% осужденных остаются в Иркутской области, из них 95% являются жителями региона. Кроме того, в регионе действует пять учреждений исправительной системы, которые подведомственны Красноярскому ГУФСИН, 90% отбывающих в них наказание - жители Красноярского края.



При этом анализ ситуации в других регионах показывает, что во многих из них около 30% отбывающих наказание прибывают с других территорий. Д. Линев пояснил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом осужденные и так отбывают наказание по месту жительства, однако предусмотрены и исключения.



Например, сообщает пресс-служба Заксобрания, осужденных за терроризм намеренно рассылают по разным регионам. Также в другие регионы направляют в случае отсутствия мест для отбывания наказания в своем регионе. Для того чтобы осужденные отбывали наказание только по месту жительства, в каждом субъекте РФ должны быть созданы исправительные учреждения всех категорий.



При этом он подчеркнул, что основная проблема не в том, что на территории региона после отбытия наказания остаются люди из других регионов, а в том, что отсутствует система реабилитации освобожденных, что и приводит к рецидивной преступности.



Депутат Владимир Матиенко - инициатор протокольного поручения - подчеркнул, что на территории некоторых субъектов, например Московской области или Краснодарского края, практически нет исправительных учреждений. По его мнению, в течение десятилетий складывалось несправедливое отношение к сибирским регионам, куда отправляют отбывать наказание осужденных, в том числе за тяжкие преступления. По его подсчетам, за 50 лет на территории Иркутской области остались около 7 тыс. осужденных, прибывших из других регионов.



При этом здесь сохраняется тяжелая криминогенная обстановка, а также ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин также выразил мнение, что основной проблемой в этом вопросе остается отсутствие системной работы с бывшими заключенными. По его мнению, необходимо создать государственное учреждение, которое координировало бы работу по социализации и адаптации освободившихся из мест лишения свободы.



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2017-04-18 05:57:02