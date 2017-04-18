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Аэропорт Иркутска закрыт из-за погодных условий

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Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска закрыт из-за погодных условий. По данным на 11:00 вылета ожидают 7 рейсов.

"Все ранние утренние рейсы отправлены вовремя, однако позже из-за отсутствия видимости аэропорт временно прекратил принимать рейсы", - прокомментировали "Сибирским новостям"в пресс-службе авиаузла.

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2017-04-18 06:04:44




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