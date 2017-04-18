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В Иркутской области закрыты все ледовые переправы

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Иркутск. Сибирские новости - На территории Иркутской области в зимний период 2016 - 2017 годов были допущены к эксплуатации 52 ледовые переправы. Из них 21 областного и 31 муниципального значения. В настоящее время все они закрыты.

В связи с активным таянием снега и образованием воды по колее в Бодайбинском районе было принято решение о завершении эксплуатации последней действующей в регионе переправы «Бодайбо - Бисяга» на реке Витим.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают об опасности нахождения на льду в необорудованных местах. В связи с повышением среднесуточных температур структура льда на реках, несмотря на кажущуюся толщину и крепость, претерпела изменения, что не может гарантировать безопасность движения автотранспорта и людей.

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2017-04-18 06:45:41




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