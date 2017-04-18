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Более тысячи военных и силовиков примут участие в торжественном шествии в День Победы в Иркутске
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Иркутск. Сибирские новости - Более тысячи человек примут участие в торжественном прохождении подразделений силовых структур Иркутского местного гарнизона 9 мая. Об этом было объявлено на совещании с представителями силовых структур по организации мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области Владимира Дорофеева.
Под звуки военного оркестра торжественное прохождение откроет знаменная группа, которая пронесет государственный флаг России, копию Знамени Победы и флаг министерства обороны РФ. Затем начнут движение подразделения министерства обороны и других силовых структур: офицеры и военнослужащие по призыву ракетной дивизии, специалисты региональных управлений МВД, МЧС, федеральных служб исполнения наказаний, судебных приставов, таможни, курсанты Восточно-Сибирского института МВД, парадный расчет Иркутского казачьего войска, а также воспитанники Иркутского и Усольского кадетских корпусов. Впервые участие в торжественном шествии примут военнослужащие национальной гвардии (структуры, созданной меньше года назад), а также бойцы военно-патриотического движения «Юнармия» и рота почетного караула. В торжественном шествии будет задействована военная техника. Это БТР-70М, макет ракетного комплекса «Тополь», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», противотанковая пушка «Рапира», другая техника военного назначения. В программе запланированы показательные выступления курсантов Восточно-Сибирского института МВД и бойцов войск национальной гвардии. Затем по площади пройдут участники Бессмертного полка, присоединиться к которому сможет любой желающий.
Торжественное прохождение подразделений министерства обороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона по традиции состоится на площади перед зданием правительства Иркутской области 9 мая в 11:00.
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2017-04-18 06:59:11
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