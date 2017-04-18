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В Иркутской области 24 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 24 апреля в 15:00 в сквере им. Кирова состоится торжественное открытие ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

В этот день в мероприятии примут участие ветераны, студенты и творческие коллективы высших и средних профессиональных учебных заведений Иркутска, представители молодежных и детских общественных объединений, волонтерские организации, жители и гости города. Запланирована концертная программа.

"Данная акция - это благодарность участникам Великой Отечественной войны, отдавшим все для фронта. Для молодежи особенно важно помнить своих героев, советских воинов и их подвиг", - отметил министр по молодежной политике области Александр Попов.

В дни проведения акции тысячи волонтеров со всех уголков страны будут раздавать георгиевские ленточки. Во всех муниципальных образованиях области планируется распространить более 100 тыс. георгиевских ленточек.

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2017-04-18 07:01:24




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