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Суд приостановил работу Иркутского детского дома-интерната № 2

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Иркутск. Сибирские новости - Свердловский районный суд Иркутска по требованию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области приостановил деятельность городского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей на 30 суток. Соответствующее решение вынесено 17 апреля, сообщили «Сибирским новостям» в пресс-службе суда.

В настоящее время решается вопрос о том, куда будут переведены на это время дети.

Напомним, с 7 по 10 апреля из дома-интерната были госпитализированы семь детей с подозрением на дизентерию. Позже, 11 апреля, по результатам анализов были госпитализированы еще двое детей, у которых отсутствует клиническая картина заболевания.

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2017-04-18 07:22:53




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