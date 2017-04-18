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Специальные автобусные маршруты будут организованы в Иркутске в Дни памяти

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Иркутск. Сибирские новости - Специальные автобусные маршруты будут организованы в Иркутске в Дни памяти.

C 22 по 25 апреля 2017 года в Иркутске будет организовано движение общественного транспорта до Маратовского, Александровского, Ново-Ленинского, Смоленского кладбищ, а также кладбища возле станции Батарейная по следующим маршрутам:

- № 9а «Ц. Рынок - с. Дубинина (Маратовское кладбище)» 22 - 24 апреля - 4 автобуса, 25 апреля - 10 автобусов;
- № 136к «ул. С.Перовской - Александровское кладбище» 22 - 24 апреля - 2 автобуса, 25 апреля - 8 автобусов;
- № 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) - Н. Ленинское кладбище» 22 - 24 апреля - 2 автобуса, 25 апреля - 8 автобусов;
- № 14к «Школьная - Н. Ленинское кладбище» 22 - 24 апреля - 2 автобуса, 25 апреля - 4 автобуса;
- № 10к «Авиазавод - Н. Ленинское кладбище» 22 - 24 апреля - 4 автобуса, 25 апреля - 5 автобусов;
- № 25к «пос. Жилкино - Н. Ленинское кладбище» 25 апреля - 1 автобус;
- № 33к «Узловая - ст. Батарейная» 25 апреля - 1 автобус.

Кроме этого, с 22 по 25 апреля будет ходить автобус сообщением «ост. Б.Рябикова (при следовании на ул. М. Конева) - Смоленское кладбище» - 3 единицы транспорта.

С 22 по 24 апреля автобусы будут курсировать с 9:00 до 19:00, 25 апреля транспорт пойдет до 20:00.

2017-04-18 07:25:07




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