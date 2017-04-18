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Аэропорт Иркутска возобновил работу после прекращения снегопада
07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска возобновил работу после прекращения снегопада. Вылет первого …
Специальные автобусные маршруты будут организованы в Иркутске в Дни памяти
07:25 - Иркутск. Сибирские новости - Специальные автобусные маршруты будут организованы в Иркутске в Дни памяти. …
Суд приостановил работу Иркутского детского дома-интерната № 2
07:22 - Иркутск. Сибирские новости - Свердловский районный суд Иркутска по требованию Управления Роспотребнадзора …
В Иркутской области 24 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка»
07:01 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 24 апреля в 15:00 в сквере им. Кирова состоится торжественное …
Более тысячи военных и силовиков примут участие в торжественном шествии в День Победы в Иркутске
06:59 - Иркутск. Сибирские новости - Более тысячи человек примут участие в торжественном прохождении подразделений …
В Иркутской области закрыты все ледовые переправы
06:45 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Иркутской области в зимний период 2016 - 2017 годов были допущены …
Аэропорт Иркутска закрыт из-за погодных условий
06:04 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска закрыт из-за погодных условий. По данным на 11:00 вылета …
Депутаты Заксобрания предлагают разработать программу социализации бывших заключенных
05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении …
Иркутская область получит бюджетный кредит в 107 млн рублей
05:53 - Иркутск. Сибирские новости - Заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений состоялось …
Проект закона о неразграниченных землях Иркутска предлагается принять в окончательном чтении
05:47 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в проект закона «О перераспределении полномочий между органами …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Во вторник ночью в западных и северо-западных районах, к утру и днем по остальной территории Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13 - 18 м/с, дождь переходящий в мокрый снег.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Иркутска, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
ВТБ в Иркутске по поручениям корпоративных клиентов провел в I квартале 2017 года 1008 внешнеторговых операций общим объемом 1,35 млрд в рублевом эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внешнеторговых операций выросло в 1,5 раза.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».
Работники Ангарского цементно-горного комбината провели экскурсию для студентов Ангарского индустриального техникума. В ходе мероприятия, состоявшегося 28 марта, завод посетили второкурсники, которые получают специальность «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования».