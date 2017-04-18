Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 18.04.2017, 07:53
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.25 (+56.25)
EUR 59.84 (+59.84)
10 CNY 81.67 (+81.67)
Информер праздники сегодня

Аэропорт Иркутска возобновил работу после прекращения снегопада

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт Иркутска возобновил работу после прекращения снегопада. Вылет первого рейса после перерыва назначен на 13:15, сообщили "Сибирским новостям" в пресс-службе авиаузла.

Кроме того, снято ограничение на движение большегрузного и пассажирского транспорта на трассе Р-258 «Байкал».

Ссылки по теме:

2017-04-18 07:46:36




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!