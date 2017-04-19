Губернатора и правительство лишают права самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки

Иркутск. Сибирские новости - На 49-й сессии Законодательного Собрания 19 апреля депутаты рассмотрели проект закона о поправках к Уставу Иркутской области. Корректировки вносятся в статьи 38 и 47 Устава, согласно которым дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан устанавливаются законами Иркутской области за счет средств регионального бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области на осуществление целевых расходов).



Как пояснил вице-спикер Заксобрания, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин, в настоящее время указанное полномочие активно используется органами государственной власти Иркутской области. По имеющейся информации, меры социальной поддержки устанавливают 32 закона Иркутской области, 25 постановлений правительства (администрации Иркутской области), один приказ министерства здравоохранения Иркутской области. По словам депутата, данные изменения не повлекут дополнительных расходов для областного бюджета. Против данных изменений выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко и региональная прокуратура.



Депутат Владимир Матиенко поинтересовался, почему авторы законодательной инициативы "идут на конфронтацию, вместо того, чтобы заниматься решением проблем Иркутской области". На это А. Лабыгин отметил, что парламентарии выражают свою позицию и используют данное им законом право законодательной инициативы. Кроме того, присутствующие поинтересовались, почему проект закона рассматривается в отсутствие главы региона. А. Лабыгин ответил, что губернатор всегда получает приглашение на сессии областного парламента.



Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов отметил, что в данном вопросе "чувствуется некое политическое напряжение". "Мы нацелены на принятие качественной правовой материи. Я обязан обратить внимание депутатов на концепцию закона и на наше заключение. Идея благая, но ее достижение необходимо осуществлять правовыми методами вне противоречия федеральному законодательству. Эти инструменты есть.



Концепция закона по сути заключается в том, что правительство области, высшее должностное лицо, лишаются права устанавливать меры социальной поддержки. Федеральное законодательство даже на уровне Конституции наделяет каждую ветвь власти собственной компетенцией. И вмешательство одного органа власти в компетенцию другого органа власти незаконно. Это основная наша претензия к концепции закона. Если принять проект закона в первом чтении, то в рамках второго мы уже не сможем доработать его концепцию", - заявил зампрокурора.



Против высказался и Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. По его словам, доводы авторов законодательной инициативы неубедительны, и проект закона должен был пройти широкое публичное обсуждение.



Специалисты права пояснили, что побудительным мотивом разработки данного законопроекта был тот факт, что Устав в настоящее время не определяет полномочия органов государственной власти региона по установлению мер социальной поддержки. Правовое регулирование не позволяет однозначно определить рамки, в которых Законодательное Собрание, губернатор, правительство, министерства могут вводить такие меры. Таким образом, необходимо установить разграничение полномочий.



Заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова обратила внимание своих коллег на то, что проект закона устанавливает системный подход к обсуждаемому вопросу. "Сейчас предлагается проект закона, в котором прописывается реальный механизм вашего участия в принятии всех бюджетных решений относительно мер социальной поддержки. И вы можете влиять на эти решения. При этом важное значение имеет кодификация подхода. Мы даем механизм системно устанавливать меры социальной поддержки. Меры социальной поддержки должны устанавливаться законом Иркутской области, а не подзаконными актами", - отметила Н. Дикусарова.



Проект закона депутаты обсуждали больше часа. При этом некоторые из них неоднократно намекали на политизированность данного вопроса, на разногласия между Законодательным Собранием и губернатором. Подобные высказывания были пресечены председателем областного парламента Сергеем Брилкой. "Нельзя говорить, что у нас нет партнерских отношений. У нас замечательные партнерские отношения, мы вместе работаем над законопроектом. У нас плодотворная и активная работа. Прошу здесь больше такого не заявлять", - сказал спикер Заксобрания.



В конечном счете большинством голосов проект закона был принят в первом чтении. Работа над ним продолжится.



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2017-04-19 07:46:10