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Около 200 педагогов планируется трудоустроить в новые школы и детские сады Иркутска в текущем году

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Иркутск. Сибирские новости - Около 200 педагогов планируется трудоустроить в новые школы и детские сады Иркутска в текущем году. Об этом сообщил глава города Дмитрий Бердников на встрече со студентами 4 и 5 курсов педагогического института ИГУ. 1 сентября в городе откроются три новых образовательных учреждения: школа № 69 в Ново-Ленино, основной блок школы № 64 на ул. Гидростроителей и начальный блок школы № 66 на ул. Ленской.

"В этом году мы не только откроем новые школы, но и приступим к очередному строительству: это школа № 19 в Академгородке, новый корпус гимназии № 25, школа в микрорайоне Лесной. В следующем году начнем возведение школы на ул. Багратиона. Кроме того, в 2017 году начнется строительство еще трех детских садов на улицах Зимняя, Байкальская и станции Батарейная. Во все эти учреждения нужны и молодые специалисты", - подчеркнул Д. Бердников.

Глава города напомнил, что в Иркутске молодым педагогам предоставляется единовременная социальная выплата в размере 50 тыс. руб. Установлена муниципальная надбавка на период первых трех лет работы. Также молодые учителя смогут принять участие в программе «Молодым семьям - доступное жилье», в рамках которой предоставляется социальная выплата на приобретение жилья. В городе есть три муниципальных общежития, места в которых предоставлены учителям. В планах на следующий год возведение еще одного общежития на улице Баррикад. В Иркутске активно работает клуб молодых учителей, проводятся конкурсы и мероприятия для начинающих специалистов.

На встрече было отмечено, что более 300 студентов выпускного курса с февраля по март этого года прошли практику в школах Иркутска. В ближайшее время с ними встретятся руководители образовательных учреждений города.

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2017-04-19 07:48:19




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