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Два лесных пожара не смогли вовремя потушить в Братском районе

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Иркутск. Сибирские новости - На территории Братского района Иркутской области в минувшие сутки было зарегистрировано два лесных пожара. На момент обнаружения их общая площадь составляла более 15 га, на момент ликвидации - свыше 30 га.

Первые сообщения о действующих лесных пожарах поступили в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области 17 апреля около 19 часов. Но сил и средств, направленных на ликвидацию лесных пожаров, оказалось недостаточно. Не проведена своевременная подготовка.

«Вопросы о компетентности и своевременности решений, принимаемых руководителями, для реагирования на лесные пожары в Братском районе будут вновь рассмотрены на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Хочу отдельно отметить отсутствие информации о действующих лесных пожарах и о принимаемых мерах у мэра Братского района на момент звонка старшего оперативного дежурного. Всё это является достаточным основанием для проведения проверки со стороны надзорных органов», - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

В настоящее время дознавателям МЧС России проведена проверка. Осмотр места пожара показал наличие кострищ. Проводится опрос жителей населенных пунктов Черемшанка и Куватка с целью установления причастных к возникновению данных лесных пожаров.

Напомним, невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от природных пожаров должностные лица подвергаются дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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2017-04-19 08:31:45




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