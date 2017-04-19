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Деревянное здание школы в Аларском районе сгорело минувшей ночью

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Иркутск. Сибирские новости - В деревне Ныгда Аларского района 19 апреля в 05.00 произошло возгорание деревянного здания средней общеобразовательной школы. В результате полностью сгорела и обрушилась кровля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В школе обучается 101 ребенок, сформировано 11 классов. Школа располагается в двух приспособленных зданиях. В результате пожара огнем полностью уничтожено одно из них, в котором размещались учебные классы. Автоматическая пожарная сигнализация находилась в исправном состоянии и сработала до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших и погибших нет. Утром 19 апреля замминистра образования области Максим Парфенов выехал в деревню Ныгда.

Как пояснила председатель комитета по образованию Аларского района Вера Аганаева, обучение в Ныгдинской средней общеобразовательной школе организовано по пятидневной учебной неделе. В связи с пожаром образовательный процесс 19, 20 и 21 апреля приостановлен. Ведется оперативная работа по подготовке помещений для организации учебных классов, пять из них разместятся в уцелевшем корпусе, еще один - в здании деревенской библиотеки. Обучение будет проводиться в две смены: с первой смены для начальной школы, а также 9 и 11 классов, со второй - для 5 - 8 и 10 классов.

В. Аганаева подчеркнула, что для компенсации пропущенных в результате вынужденного перерыва учебных часов на некоторое время в школе будет организовано шестидневное обучение.

По информации М. Парфенова, ранее администрацией Аларского района было принято решение о строительстве в деревне Ныгда школы-детского сада на 120 ученических мест и 50 мест для детей дошкольного возраста, которая полностью закроет потребности населенного пункта по дошкольному и школьному образованию. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, после чего будет решаться вопрос о выделении средств на строительство.

Образовательный процесс в Ныгдинской средней общеобразовательной школе возобновится с 24 апреля.

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2017-04-19 08:34:45




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