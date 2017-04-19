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Законопроект Дмитрия Бердникова о питании школьников принят в первом чтении
10:07 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля в первом …
К селу Казачинское присоединятся четыре деревни
09:57 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля окончательном …
Жители сельской местности АГО смогут бесплатно получать земельные участки
08:44 - Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в региональный закон «О бесплатном …
Право распоряжения неразграниченными землями Иркутска передано на муниципальный уровень
08:42 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в проект закона «О перераспределении полномочий между органами …
Проект закона о дополнительных мерах соцподдержки для детей-сирот принят во втором чтении
08:40 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля во втором …
Первый полет нового самолета МС-21 может состояться в конце мая
08:37 - Москва. Сибирские новости - Новейший магистральный самолет МС-21 может быть поднят на крыло до конца …
Деревянное здание школы в Аларском районе сгорело минувшей ночью
08:34 - Иркутск. Сибирские новости - В деревне Ныгда Аларского района 19 апреля в 05.00 произошло возгорание …
Два лесных пожара не смогли вовремя потушить в Братском районе
08:31 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Братского района Иркутской области в минувшие сутки было зарегистрировано …
Около 200 педагогов планируется трудоустроить в новые школы и детские сады Иркутска в текущем году
07:48 - Иркутск. Сибирские новости - Около 200 педагогов планируется трудоустроить в новые школы и детские сады …
Губернатора и правительство лишают права самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки
07:46 - Иркутск. Сибирские новости - На 49-й сессии Законодательного Собрания 19 апреля депутаты рассмотрели …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В четверг по области местами ночью в северных и западных районах, днем по остальной территории ожидается юго-западный, с переходом на западный, северо-западный ветер 18 - 23 м/с, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах области снежный накат, гололедица.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Иркутска, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.
Актуально
С 10 по 30 апреля 2017 года в Иркутске впервые проходит масштабный марафон по сбору макулатуры в вузах «ЭКОЗАЧЁТ», организованный проектами «Эко-инициатива» и «Спаси дерево».
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана «Мой Tele2». Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.
ВТБ в Иркутске по поручениям корпоративных клиентов провел в I квартале 2017 года 1008 внешнеторговых операций общим объемом 1,35 млрд в рублевом эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внешнеторговых операций выросло в 1,5 раза.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».