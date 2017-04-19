Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 19.04.2017, 11:24
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.25 (+56.25)
EUR 59.84 (+59.84)
10 CNY 81.67 (+81.67)
Информер праздники сегодня

Первый полет нового самолета МС-21 может состояться в конце мая

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Новейший магистральный самолет МС-21 может быть поднят на крыло до конца мая этого года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина по итогам его выступления на военно-практической конференции в Росатоме.

"В этом году мы планируем поднятие МС-21", - напомнил он. -Я так понимаю, что это (планируется на) конец мая с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний".

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.

Сборка опытного экземпляра МС-21-300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года, официальная презентация (первая выкатка из цеха) состоялась 8 июня 2016 года.

Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на II квартал 2016 года, были перенесены на 2017 год. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21-300 запланированы на конец 2018 года.

Первым эксплуатантом самолетов этого типа станет российская группа "Аэрофлот". Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в IV квартале 2018 года.

Ссылки по теме:

2017-04-19 08:37:30




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!