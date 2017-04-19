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Проект закона о дополнительных мерах соцподдержки для детей-сирот принят во втором чтении

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Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля во втором чтении принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области». Законопроектом вносятся изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» в части предоставления жилых помещений в первоочередном порядке студентам и слушателям из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в федеральных госорганах и в войсках национальной гвардии РФ, а также из числа граждан, которым назначена государственная социальная стипендия.

Также законопроектом предлагается урегулировать вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, при прохождении обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Кроме того, проектом закона предлагается предоставить лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, право бесплатного посещения областных государственных учреждений культуры один раз в месяц.

В рамках работы над законопроектом во втором чтении поступил ряд поправок юридико-технического характера от Ирины Синцовой и Уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Семеновой. Работа над проектом закона продолжится.

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2017-04-19 08:40:02




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