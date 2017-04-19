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Право распоряжения неразграниченными землями Иркутска передано на муниципальный уровень

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Иркутск. Сибирские новости - Изменения в проект закона «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и правительством Иркутской области» утверждены во втором и окончательном чтении. Такое решение принято на 49-й сессии Законодательного Собрания 19 апреля.

В рамках второго чтения к законопроекту поступило несколько поправок от мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В частности, срок перераспределения полномочий предложено сократить - с 1 января 2019 года.

Напомним, проект закона внесен в областной парламент Д. Бердниковым. Законопроектом предлагается передать право на распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена, с областного на муниципальный уровень. Решение о передаче права распоряжения данными земельными участками в Иркутске было принято в конце 2014 года сроком на 10 лет. Ранее рассматриваемым законопроектом предлагалось сократить этот срок до 5 лет и вернуть право на распоряжение участками городу с 2020 года. Представители администрации Иркутска уверены, распоряжение землей, находящейся на территории города, должно быть централизованным, а не осуществляться двумя разными органами власти, что позволит более эффективно реализовывать планирование и контроль.
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2017-04-19 08:42:28




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