Законопроект Дмитрия Бердникова о питании школьников принят в первом чтении

10:07 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля в первом …

К селу Казачинское присоединятся четыре деревни

09:57 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля окончательном …

Жители сельской местности АГО смогут бесплатно получать земельные участки

08:44 - Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в региональный закон «О бесплатном …

Право распоряжения неразграниченными землями Иркутска передано на муниципальный уровень

08:42 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в проект закона «О перераспределении полномочий между органами …

Проект закона о дополнительных мерах соцподдержки для детей-сирот принят во втором чтении

08:40 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля во втором …

Первый полет нового самолета МС-21 может состояться в конце мая

08:37 - Москва. Сибирские новости - Новейший магистральный самолет МС-21 может быть поднят на крыло до конца …

Деревянное здание школы в Аларском районе сгорело минувшей ночью

08:34 - Иркутск. Сибирские новости - В деревне Ныгда Аларского района 19 апреля в 05.00 произошло возгорание …

Два лесных пожара не смогли вовремя потушить в Братском районе

08:31 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Братского района Иркутской области в минувшие сутки было зарегистрировано …

Около 200 педагогов планируется трудоустроить в новые школы и детские сады Иркутска в текущем году

07:48 - Иркутск. Сибирские новости - Около 200 педагогов планируется трудоустроить в новые школы и детские сады …

Губернатора и правительство лишают права самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - На 49-й сессии Законодательного Собрания 19 апреля депутаты рассмотрели …