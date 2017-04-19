Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 19.04.2017, 11:22
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.25 (+56.25)
EUR 59.84 (+59.84)
10 CNY 81.67 (+81.67)
Информер праздники сегодня

К селу Казачинское присоединятся четыре деревни

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля окончательном чтении принят законопроект «О преобразовании села Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области». Поправок к законопроекту не поступило.

Напомним, инициативная группа граждан просила присоединить к селу Казачинское деревни Испиритиха, Паузок, Березовка и Конец Луг. Данные населенные пункты являются малочисленными и находятся на небольшом расстоянии друга от друга, а также имеют общую инфраструктуру. При этом в декабре 2012 года был принят генеральный план Казачинско-Ленского района, согласно которому все перечисленные деревни и село Казачинское являются единым населенным пунктом.

В первом чтении принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», которым предлагается устранить упоминания упраздненных населенных пунктов. Так, требуется устранить упоминания упраздненных села Кеуль и деревни Тушама Усть-Илимского района, Кеульского муниципального образования, а также отразить в законах новый статус села Майская Осинского района.

Ссылки по теме:

2017-04-19 09:57:37




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!