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Законопроект Дмитрия Бердникова о питании школьников принят в первом чтении
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Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля в первом чтении принят проект закона о внесении изменения в статью 7 закона «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Автором законодательной инициативы является мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, с 1 сентября 2017 года предоставление бесплатного питания для школьников, а в случае отсутствия в муниципальных школах организованного питания - набора продуктов питания, будет осуществляться из расчета стоимости бесплатного питания 30 руб. в день на одного учащегося. Для повышения прозрачности предоставления мер соцподдержки проектом закона предлагается размер стоимости питания или набора продуктов, предоставляемых школьникам из многодетных и малоимущих семей, закрепить в законе Иркутской области.
Кроме того, с 1 января 2018 года предлагается установить ежегодную индексацию размера стоимости бесплатного питания, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
На законопроект поступило отрицательное заключение губернатора Иркутской области, аргументированное тем, что индексирование мер социальной поддержки может привести к сокращению дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности региона. Концепцию закона поддержали уполномоченный по правам ребенка и уполномоченный по правам человека в Иркутской области, областная прокуратура, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, Контрольно-счетная палата региона.
При этом в заключениях к законопроекту высказан ряд предложений и замечаний, которые предложено рассмотреть при работе над законопроектом во втором чтении. По словам заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман, с момента введения в 2007 году данной меры поддержки размер стоимости бесплатного питания увеличивался один раз - с 1 января 2013 года с 10 до 15 руб.
Вместе с тем, по мнению депутатов областного парламента, устанавливаемая с 1 сентября 2017 года стоимость питания в размере 30 руб. все равно не будет соответствовать требованиям СанПиНа. Так, в ценах 2016 года стоимость среднесуточных наборов пищевых продуктов в день на одного учащегося в возрасте от семи до 10 лет составляет 190,77 руб., для учащихся 11 - 18 лет - 219,95 руб., а стоимость завтраков (полдников) - 38,15 руб. и 43,99 руб.
Данный проект закона вызвал ряд вопросов. Так, депутат Илья Сумароков поинтересовался, почему бы эти средства на питание не выдавать родителям. Однако его коллега Сергей Бренюк отметил, что в таком случае "деньги рискуют остаться у родителей, а кто-то и вовсе их пропьёт". Кроме того, И. Сумароков отметил: "Эти дети ведут себя в школе агрессивно и недостойно, а мы их бесплатно кормим. А те, кто ведут себя хорошо, должны питаться платно".
Депутат Владимир Новожилов отметил, что депутатам предстоит поработать над тем, чтобы питание школьников было сбалансированным. Пока это не представляется возможным из-за дефицита средств в областном бюджете.
Полномочный представитель губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Роман Буянов отметил, что губернатор не против данного законопроекта, а лишь высказал свое видение по решению вопроса с учетом нынешней стоимости питания. Кроме того, в первом чтении принят проект закона о внесении изменений в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Предлагается закрепить обязанность законного представителя ребенка представлять в учреждение документы, подтверждающие размер доходов каждого члена многодетной и малоимущей семьи, в целях предоставления мер социальной поддержки и дальнейшего подтверждения права на их получение. Также предлагается предоставлять меры при условии осуществления трудоспособными членами семьи трудовой или иной приносящей доход деятельности либо признания их безработными.
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2017-04-19 10:07:42
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