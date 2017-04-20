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В Иркутске стабильно растет спрос на рабочий персонал

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске заметно вырос на специалистов следующих сфер: «Закупки», «Производство» и «Транспорт, логистика». По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, динамика предложений в данных областях по сравнению с прошлым годом выросла более чем на треть.

При этом конкуренция в этих профессиональных сферах среди соискателей значительно ниже, чем по рынку. Например, в «Рабочем персонале» конкуренция этой весной составляет три резюме на одно предложение. Аналогичную картину можно наблюдать и в туристической сфере, ресторанном бизнесе, "Медицине, фармацевтике". Для сравнения, в Иркутске на одно предложение сегодня приходится 6,4 резюме.

«Почему именно в этих сферах мы наблюдаем такой значительный рост? Тут можно отметить, что ситуация закономерна: год назад многие компании данных сфер все еще пребывали в тревожном ожидании, и вакансий открывалось не много, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. - В этом году многие компании начали активнее искать персонал, в связи с чем мы наблюдаем рост предложений в ряде сфер".

Кроме того, в Иркутске отмечен стабильный рост спроса на рабочих. Поиск специалиста на «рабочую» должность - это проблема для многих работодателей. Популярность среднего профессионального образования в 2000-х была очень низкой. Отсюда недостаток квалифицированных кадров. Кроме этого, часто с рабочей должностью ассоциируются плохие условия труда, низкая зарплата, бюрократизм, поэтому «офисная» работа кому-то кажется более привлекательной. При этом квалифицированный рабочий, в отличие от офисного персонала, не испытывает трудностей на рынке труда: по вакансиям мы видим, что есть компании, готовые предложить хорошую зарплату. В любом случае, если конкуренция низкая, то соискатели будут выбирать, а работодатели - бороться за их внимание всеми способами. Сегодня рабочие региона в таком выигрышном положении.

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2017-04-20 07:31:21




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