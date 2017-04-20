Антон Логашов покинул пост министра экономического развития

08:59 - Иркутск. Сибирские новости - Антон Логашов покинул пост министра экономического развития Иркутской области. …

Дмитрий Бердников принял участие во встрече с активом Общества российско-китайской дружбы в Совете Федерации

08:52 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие во встрече с активом Общества …

Иркутские активисты ОНФ приняли участие в уборке 12 свалок

08:41 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошла самая масштабная акция в рамках проекта Общероссийского …

Более 100 добровольцев из ведущих российских компаний очистят Байкал от мусора в рамках экомарафона «360 минут»

08:37 - Москва. Сибирские новости - Корпоративные волонтеры крупных российских компаний примут участие в масштабной …

Арестованы участники группы, обвиняемые в незаконном сбыте героина в нескольких районах области

08:35 - Иркутск. Сибирские новости - Полицейские провели успешную операцию, направленную на задержание группы, …

Зампрокурора: Братск не справляется с расселением аварийного жилья и предлагает изменить законодательство

08:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья …

Полиция объявила вознаграждение за информацию о поджигателе школы в поселке Ныгда Иркутской области

08:08 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области намерены принять исчерпывающие …

Первое место Всероссийской студенческой олимпиады по математике заняла команда ИГУ

07:47 - Иркутск. Сибирские новости - Первое место Всероссийской студенческой олимпиады по математике, прошедшей …

Роспотребнадзор: доля проверок качества товаров с выявленными нарушениями составляет 75%

07:45 - Иркутск. Сибирские новости - За первый квартал Управления Роспотребнадзора по Иркутской области провело …

В Иркутске стабильно растет спрос на рабочий персонал

07:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске заметно вырос на специалистов следующих сфер: «Закупки», …