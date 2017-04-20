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Роспотребнадзор: доля проверок качества товаров с выявленными нарушениями составляет 75%
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Иркутск. Сибирские новости - За первый квартал Управления Роспотребнадзора по Иркутской области провело 574 проверки качества товаров на торговых прилавках. И только четверть из них не выявила каких-либо нарушений. Показатель результативности (75%) оказался минимальным за период с 2013 года, за это время доля проверок с выявленными нарушениями составляла 80 - 93%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверено 203 юридических лица и 371 индивидуальный предприниматель, среди которых нарушения выявляются чаще (84% результативных проверок, против 60% по торговым предприятиям).
Наиболее частым нарушением, вызывающим изъятие товаров из оборота, является несоответствие сертифицированного товара требованиям стандартов, а также нарушение правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов. В январе - марте погрешности документального оформления стали причиной изъятия проверенных алкогольных напитков (87 л пива, 7,5 л водки и ликероводочных изделий, 2 л вина).
Проверке подверглись продукты питания российского производства и непродовольственные товары, в основном, импортные. По многим продуктам доля изъятых товаров в общем количестве проинспектированных колеблется от 2 до 8%, но по рыбной продукции она составила 16%, пряностям, приправам и концентратам - 22%, пиву - 23%. По результатам проверок снято с реализации 11 - 12% проверенных импортных чулочно-носочных изделий и кожаной обуви. По импортным швейным изделиям доля изъятия 21%, бельевому и верхнему трикотажу - 71%, парфюмерно-косметическим товарам - 27%. Из проверенной партии российской косметики и парфюмерии забраковано 35%, моющих синтетических средств - 20%, мыла туалетного твердого - 75%.
В общей сложности за 3 месяца в области было изъято товаров на сумму 972,5 тыс. руб. По итогам проверок выданы предписания, наложены административные взыскания и штрафы на сумму 799 тыс. руб.
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2017-04-20 07:45:41
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