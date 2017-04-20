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Первое место Всероссийской студенческой олимпиады по математике заняла команда ИГУ

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Иркутск. Сибирские новости - Первое место Всероссийской студенческой олимпиады по математике, прошедшей на базе Северо-Восточного федерального университета (Якутск), заняла команда Института математики, экономики и информатики ИГУ. Вместе с тем капитан команды иркутских математиков Тимофей Семенов стал абсолютным чемпионом фактически двух соревнований: непосредственно олимпиады и прошедших в ее рамках Лаврентьевских чтений, сообщает пресс-служба вуза.

В олимпиаде участвовали студенты 11 российских вузов. Иркутский государственный университет представляла команда Института математики, экономики и информатики: Тимофей Семенов (4 курс), Дарья Пичугина и Анастасия Гусева (3 курс), Михаил Латышев (2 курс), Кирилл Антонов (1 курс). Участникам давалось 4 часа на решение 7 задач по различным разделам математики.

"Если человек хорошо владеет материалом, который дается в университете, то справиться можно. В математике важно изначально понять задачу, додуматься до решения - это уже следующий уровень. Каждую задачу ты собираешь по кирпичикам, собираешь что-то новое, но они всегда одни и те же - это кирпичики знаний", - рассказал Т. Семенов.

Решение каждой задачи оценивалось в 7 баллов, то есть максимально возможная сумма - 49 баллов. Все задания решили только два участника. Одним из них стал Т. Семенов, справившийся с ним за 3 часа 20 минут и набравший 46 баллов. Вторым (40 баллов) стал студент Московского технологического университета (МИРЭА), не прошедший по возрасту в участники всероссийской олимпиады (согласно положению максимальный возраст не должен превышать 25 лет), но выступавший в Лаврентьевских чтениях.

Кроме того, третьим в личном первенстве стал первокурсник Кирилл Антонов.

Отмечается, что команда ИГУ второй раз участвует во Всероссийской студенческой олимпиаде. В прошлом году иркутские математики получили диплом 2 степени, а Тимофей Семенов удостоился целой россыпи наград: 3-е место в индивидуальном зачете среди студентов 3-4-х курсов, 3-е место в абсолютном зачете, диплом I степени среди студентов старших курсов, диплом специальной номинации «Нестандартное решение сложной задачи».

Также студенты ИМЭИ ИГУ отметили еще и хорошее качество призового фонда, предоставляемого организаторами.

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2017-04-20 07:47:41




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