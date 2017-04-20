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Полиция объявила вознаграждение за информацию о поджигателе школы в поселке Ныгда Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области намерены принять исчерпывающие меры для скорейшего установления виновного в поджоге школы поселка Ныгда Аларского района. Для этих целей в населенный пункт командированы наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска Главка, а также их коллеги из других подразделений. За информацию, которая будет способствовать выяснению личности злоумышленника, объявлено крупное вознаграждение, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне администрация, полиция и местные жители организовали ночное патрулирование улиц поселка. Принятые прошедшей ночью меры позволили предотвратить еще одно возгорание. Около 4 часов утра местная жительница обратила внимание на подожженную солому, огонь от которой начинал переходить на забор и сарай ее строения. В результате реагирования, возгорание было своевременно ликвидировано добровольной пожарной командой.

В настоящее время в Ныгду дополнительно направлено свыше 30 сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», которые обеспечивают безопасность граждан, а также сохранность их имущества, проводят ряд профилактических мероприятий.

По факту возгорания школы следственными органами возбуждено уголовное дело, санкция статьи которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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2017-04-20 08:08:07




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