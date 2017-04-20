Зампрокурора: Братск не справляется с расселением аварийного жилья и предлагает изменить законодательство Фото: Сибновости Версия для печати Иркутск. Сибирские новости - В Братске по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья по данным на 1 января текущего года, начиная с 2005 года, переселено более 66 тыс. кв. м (3,248 тыс. человек). Построено либо приобретено жилья общей площадью более 74 тыс. кв. м. В рамках стадии 2015 - 2016 годов переселению подлежит 40,8 тыс. кв. м (2,574 тыс. человека). На эти цели предусмотрено порядка 1,5 млрд руб. В настоящее время переселено лишь около 18 тыс. кв. м. На этапе 2016 - 2017 годов предстоит переселить 91,8 тыс. кв. м жилья (5,892 тыс. человека). Объем финансирования данной стадии составляет 3,339 млрд руб. Всего на 1 января 2012 года в объем аварийного жилья Братске составлял 151 тыс. кв. м.



В настоящее время переселено около 27 тыс. кв. м. Об этом на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля в рамках муниципального часа, посвященного вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, сообщила председатель Думы Братска Лариса Павлова. Реализацию программы в Братске, по ее словам, тормозит недостаточная производительность застройщиков и их смежников, связанная напрямую с дефицитом рабочей силы.



На 7 апреля в Братске после инвентаризации выявлено 84 жилых помещения, которые не включены в программу. Это более 2,5 тыс. кв. м. Общая потребность финансирования для решения этой проблемы оценивается в более 100 млн руб. Если переселять на площадь квадрат в квадрат - это 86,7 млн руб. «В бюджете города недостаточно средств на покрытие данных расходов. Просим при внесении поправок в областной бюджет на текущий год учесть необходимость предоставления этих средств из регионального бюджета. Также предлагаем поддержать инициативу о внесении изменений в региональный стандарт стоимости строительства, увязав его со средней стоимостью строительства по данным ГАУИО «Ирэкспертиза» - 45,6 тыс. руб. за кв. м.», - добавила Л. Павлова.



По ее словам, текущий механизм определения величины регионального стандарта основан зачастую на искаженных данных статистики. Следующая проблема - низкая стоимость одного квадратного метра по программе - 34,545 тыс. руб. «Еще одна проблема - обеспечение инженерной инфраструктурой строительных площадок города, сложности в подведении систем к строительным площадкам. Зачастую застройщикам приходится за свой счет выполнять эти работы. Просим предусмотреть возможность и разработать механизм возмещения затрат на устройство инженерной инфраструктуры и в дальнейшем увеличить стоимость строительства квадратного метра в Иркутской области. Общий объем средств, необходимый на сегодня для обеспечения строительных площадок внешними инженерными сетями, оценивается в 21,5 млн руб.», - сообщила председатель Думы Братска.



Местные власти предлагают выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в Жилищный кодекс, а также в федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В связи с тем, что с момента начала реализации программы изменились нормы проектирования, часто граждане получают новое жилье меньшей площади и не соглашаются переезжать. Предлагается законодательно урегулировать эти вопросы. При этом затраты на излишки площади не должны относиться исключительно на долю бюджетов органов местного самоуправления.



Кроме того, изменениями предлагается продлить меры финансовой поддержки регионов и муниципалитетов на переселение граждан их ветхого и аварийного жилья, либо разработать иные механизмы оказания финансовой поддержки со стороны бюджета РФ.



Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов высказался по поводу законодательных инициатив. «У вас есть понимание того, что государство выделило деньги на решение конкретной задачи - аварийное жилье? Это не улучшение жилищных условий. От вас как от представительного органа звучит предложение: внести изменения в федеральное законодательство, которые по сути встроятся в невыполненные задачи. А риск невыполнения задачи есть. Задачу муниципалитет выполнить не может, а давайте поменяем федеральное законодательство. Вы понимаете, что так звучит ваше предложение? Инициатива должна быть обоснованная и серьезная, а здесь вы предлагаете поменять задачу, обосновывая тем, что муниципалитет не справляется с ней. Тогда не надо было брать такую задачу на себя», - заявил зампрокурора.



Однако, по словам Л. Павловой, «это не совсем так». Кроме того, А. Некрасов поинтересовался, какие формы парламентского контроля есть на вооружении у депутатов в рамках решения проблем, связанных с переселением из ветхого и аварийного жилья. «Депутаты входят в состав комиссии по приемке ветхого и аварийного жилья и на комиссии по городскому хозяйству месяц назад заслушивалась ситуация по переселению», - сообщила Л. Павлова.

«Почему об этой проблеме стало известно только сейчас, когда все «горит», а ранее признаки того, что вы не справляетесь с задачей, своевременно не заметили в рамках парламентского контроля и не приняли никакие меры?», - поинтересовался зампрокурора.



По словам Л. Павловой, вопрос «всегда стоял на контроле, и администрация города неоднократно выходила на правительство Иркутской области и Законодательное Собрание с теми проблемами, которые существовали и существуют на сегодняшний момент, но не всегда этот диалог был конструктивным». «Я не согласна с тем, что это только вина муниципального образования. Работа должна была проводиться совместно. Все, что можно было сделать на уровне муниципального образования, мы сделали в соответствии с требованиями», - заявила председатель братской Думы.



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