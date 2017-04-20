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Арестованы участники группы, обвиняемые в незаконном сбыте героина в нескольких районах области

Фото: УФСКН по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Полицейские провели успешную операцию, направленную на задержание группы, участники которой обвиняются в создании широкой сети распространения наркотических средств (героина) на территории нескольких районов региона.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники совместно со следователями собрали достаточный объем доказательственной базы, свидетельствующей о противоправной деятельности группы наркодельцов: обвиняются четверо человек, причем трое из которых являются наркозависимыми и двое ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и незаконный оборот наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, по версии сыщиков, члены группы осуществляли сбыт героина, соблюдая меры конспирации, как путем прямой передачи клиенту, так и дистанционно, с использованием так называемых тайников-закладок.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные вещественные доказательства. 17 апреля при задержании и проведении личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у предполагаемого организатора героин массой свыше 100 граммов, что составляет около 10,5 тыс. разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться на сумму более 2,5 млн руб.

Кроме того, полицейские зафиксировали несколько фактов сбыта наркотиков в Усолье-Сибирском и Боханском районе.

По данным фактам следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наложением штрафа до 500 тыс. руб.

По ходатайству следственных органов Усольский городской суд избрал в отношении всех участников группы меру пресечения в виде заключения под стражу.

Всего с начала года сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области из незаконного оборота изъяли свыше 370 кг наркотических веществ.

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2017-04-20 08:35:37




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