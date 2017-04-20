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Более 100 добровольцев из ведущих российских компаний очистят Байкал от мусора в рамках экомарафона «360 минут»

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Москва. Сибирские новости - Корпоративные волонтеры крупных российских компаний примут участие в масштабной уборке озера Байкал в рамках ключевой акции главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Опытные волонтеры были набраны из числа компаний, которые приняли участие во Второй Петербургской конференции «Корпоративное волонтерство».

Конференция объединила на площадке Высшей школы менеджмента СПбГУ более 70 представителей бизнеса, НКО и власти. Главной темой конференции в Год экологии стала актуальность экологического волонтерства в компаниях.
В ключевой акции экомарафона En+ Group «360 минут» поучаствуют сотрудники таких ведущих российских компаний, как «Эльдорадо», РУСАЛ, «Норникель» и Nestle. При этом, каждая компания отбирала лучших волонтеров из числа самых опытных: те, кто занимаются волонтерством более 5 лет.

"В этом году для нас важно не только то, что лучшие корпоративные волонтеры из разных компаний смогут присоединиться к нашей акции на Байкале, но и тот факт, что компании получат возможность проводить нашу акцию и на своих территориях. Для этого в буклете для корпоративных волонтеров мы рассказываем несколько простых шагов по подготовке локальной экоакции", - подчеркнула директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова.

В 2017 году значительно расширена география экомарафона. В нем примут участие сотни экодвижений по всей стране, он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасия и Бурятия, регионов Дальнего Востока, а также Краснодарского края и Архангельской области. С марта по октябрь 2017 года организаторами запланированы десятки экологических мероприятий с участием около 100 тыс. волонтеров. За предыдущие годы волонтеры акций «360 минут» подняли, вырыли и даже достали со дна озера Байкал мусор объемом 4,8 тыс. куб. м. В дальнейшем он весь был утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

Серию летних экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» организует седьмой год подряд. Главный Всероссийский экологический волонтерский марафон En+ Group «360 минут» в 2017 году включен в официальный список мероприятий министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России. Экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». На сегодня он является частью комплексной системы инициатив, проводимых En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий.

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2017-04-20 08:37:59




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