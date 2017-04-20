Иркутские активисты ОНФ приняли участие в уборке 12 свалок

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошла самая масштабная акция в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка», в которой участвовали более 80 человек. Активисты ОНФ, волонтеры и городские службы совместно убрали на острове Комсомольском 12 свалок, которые накануне выявила и нанесла на интерактивную карту девятиклассница Софья Файвкина. Девушка вместе с родителями и друзьями также приняла участие в уборке мусорных куч.



В акции по уборке свалок участвовал эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и леса, координатор проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.



«Ядром проекта ОНФ «Генеральная уборка» является интерактивная карта свалок, куда любой желающий может нанести точку, которая соответствует какому-то экологическому нарушению - крупной или стихийной свалке. Этим инструментом воспользовалась 15-летняя школьница, и вместе со своими друзьями, с местными жителями, с активистами ОНФ, с органами власти убирает эти свалки в рамках проекта Народного фронта. Мы очень надеемся на то, что местные власти организуют здесь рекреационную зону, а отдых жителей в дальнейшем будет организованным и цивилизованным, без загрязнения береговых зон», - сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ со ссылкой на Д. Миронова.



По его словам, «генеральная уборка» сейчас проходит по всем регионам страны. На интерактивную карту свалок нанесено уже порядка 3 тыс. точек, по большинству из них идет работа. Около двух сотен отметок на карте уже имеют зеленый цвет. Это означает, что свалок там уже нет.



Д. Миронов подчеркнул, что в регионах России с наступлением тепла все больше будет выявляться «серых» полигонов, которые формально имеют документацию. На деле же, продолжил он, когда эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса посещают такие полигоны, изучая их документацию, а также негативное воздействие на окружающую среду, становится очевидным, что документы были получены, скорее всего, коррупционным путем.



Эксперт ОНФ напомнил, что недавно на Медиафоруме журналист из Иркутска Юлия Мамонтова рассказала президенту России, лидеру Народного фронта Владимиру Путину о тех системных экологических проблемах, которые существуют в Байкальском регионе. Она заострила внимание, в частности, на теме территориальных схем обращения с отходами, которые есть по отдельности в Бурятии, в Иркутской области, в Забайкальском крае. И есть логика в том, чтобы все территориальные схемы были интегрированы.



«Стихийные свалки не попали в территориальные схемы обращения с отходами, а значит, их официально нет, и никто не будет заниматься их устранением. И поэтому качество этого важного документа подверглось критике. Министр природных ресурсов и экологии недавно пообещал главе государства в короткие сроки устранить все неточности, которые были допущены в территориальных схемах. Точнее, их нужно пересмотреть, но уже с широким общественным обсуждением», - отметил Д. Миронов.



По итогам прошедшей в Иркутске акции координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович рассказал, что городские власти Иркутска оперативно принимают меры по уборке выявленных скоплений мусора. Он подчеркнул, что такое эффективное взаимодействие по проекту ОНФ «Генеральная уборка» необходимо наладить во всех муниципалитетах региона.



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2017-04-20 08:41:56