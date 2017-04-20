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Дмитрий Бердников принял участие во встрече с активом Общества российско-китайской дружбы в Совете Федерации

Фото: Пресс-центр БЭФа
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Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие во встрече с активом Общества российско-китайской дружбы, которая состоялась в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Встречу провели председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжан Дэцзян. В заседании приняли участие член Комитета СФ по экономической политике, председатель Общества дружбы Дмитрий Мезенцев, а также главы субъектов, где налажено межрегиональное взаимодействие с организациями КНР.

В. Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 60 лет создания Общества советско-китайской, а впоследствии и российско-китайской дружбы. "Многолетние традиции дружбы между нашими народами стали прочным основанием для строительства российско-китайского стратегического партнерства", - заявила В. Матвиенко.

Комментируя итоги встречи, Д. Бердников отметил, что у Иркутска установлены тесные торгово-экономические и культурные связи с городами Китая. В 2017 году исполняется 25 лет побратимским отношениям между Иркутском и Шэньяном. Активно развивается взаимодействие с Шеньчженем, Наньнином, Маньчжурией. "Побратимские и партнерские связи Иркутска с городами Китая с каждым годом укрепляются. С одной стороны, растет интерес иркутян к китайской культуре, языку, истории, с другой - увеличивается количество туристов из КНР в Иркутск. Развивается сотрудничество между предприятиями. Уверен, что дальнейшее стратегическое партнерство между Россией и Китаем позволит реализовать многие важные социокультурные и экономические проекты", - отметил Д. Бердников.

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2017-04-20 08:52:10




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