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Антон Логашов покинул пост министра экономического развития

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Иркутск. Сибирские новости - Антон Логашов покинул пост министра экономического развития Иркутской области. Свои обязанности он прекратил исполнять с 10 апреля. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, А. Логашов также является заместителем председателя областного правительства и инвестиционным уполномоченным. С 24 апреля новым руководителем министерства назначен Евгений Орачевский, который в настоящее время является заместителем министра экономического развития региона.

Отметим, ранее, 11 апреля, пресс-служба правительства Иркутской области опровергла информацию об отставке А. Логашова с поста министра экономического развития региона.

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2017-04-20 08:59:06




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