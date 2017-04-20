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Угроза «провала» программы по расселению аварийного жилья не дает спать министру строительства
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Иркутск. Сибирские новости - Угроза невыполнения регионом программы по переселению граждан из аварийного жилья пугает и не дает спать министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Об этом Светлана Свиркина заявила на сессии Законодательного Собрания 19 апреля в рамках муниципального часа, посвященного вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае невыполнения программы в срок регион будет обязан вернуть средства, выделенные из федерального бюджета на ее реализацию. Речь идет о порядка 6,6 млрд руб.
С. Свиркина напомнила депутатам, что в Иркутской области наибольший в России объем жилья, признанного аварийным, - 553 тыс. кв. м. На 1 апреля расселено 366 тыс. кв. м. такого жилого фонда. Это 67% от общего объема, переселено 21,4 тыс. граждан. Большая часть фонда, еще подлежащая расселению, находится в Братске, где на 1 января 2012 года в объем аварийного жилья составлял 151 тыс. кв. м, а в настоящее время переселено только около 27 тыс. кв. м.
«В Братске и еще в ряде других муниципальных образований к 1 сентября 2017 года мы поставим «коробки» (чтобы отчитаться об объемах строительства жилья в рамках программы - прим. ред.). А вот к концу года мы смогли бы исполнить условия программы», - отметила министр. По ее словам, кроме Братска, проблемными территориями также являются поселок Магистральный, Артемовское МО, Усть-Илимск. Министерство им помогает как может.
Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка отметил, что на необходимость ускорения темпов реализации программы в Братске давно обращали внимание, тема неоднократно обсуждалась на площадке областного парламента и в рамках рабочих визитов депутатов в город. Но в настоящее время ситуация не безвыходная, и «нужно думать о том, как мобилизовать все силы и грамотно организовать работу ударными темпами». По словам С. Свиркиной, в Братск направят дополнительную рабочую силу, а также туда планируется привлечь студенческие строительные отряды.
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2017-04-20 11:57:00
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