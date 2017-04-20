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В Байкальске перед судом предстанет женщина, оставившая малолетних детей без присмотра

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Иркутск. Сибирские новости - Следственные органы регионального СУ СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Байкальска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По версии следствия, в марте текущего года женщина оставила своих малолетних детей пяти и шести лет без присмотра одних дома. В результате один из них упал с балкона третьего этажа. Ребенок получил незначительные повреждения, поскольку упал в сугроб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователи СКР обращаются к родителям с просьбой не оставлять своих малолетних детей без присмотра во избежание трагических последствий. С начала года в Иркутской области зарегистрировано уже 10 несчастных случаев, связанных с выпадениями детей из окон и балконов. За оставление ребенка в опасности грозит уголовная ответственность.

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2017-04-20 11:58:53




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