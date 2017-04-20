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Заксобрание поддержало ходатайство о награждении Валерия Лукина знаком «За заслуги перед Иркутской областью»

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Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 апреля приняли решение поддержать ходатайство о награждении знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» Уполномоченного по правам человека в регионе Валерия Лукина. Соответствующее решение будет направлено в адрес губернатора, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С ходатайством о награждении в адрес областного парламента обратился трудовой коллектив аппарата Уполномоченного. По словам председателя комитета по законодательству о государственному строительстве и местном самоуправлении Заксобрания Бориса Алексеева, В. Лукин известен как человек с активной жизненной позицией.

«На протяжении последних 20 лет Валерий Алексеевич ведет плодотворную деятельность, направленную на совершенствование регионального законодательства, защиту законных прав и интересов жителей Приангарья. В своей работе конструктивно взаимодействует с общественностью, органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными подразделения федеральных органов исполнительной власти», - отметил Б. Алексеев.

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2017-04-20 12:00:21




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